マラソン・鈴木優花選手が16日、第一生命グループ女子陸上競技部を退部したことをチームが発表しました。鈴木選手は23年の陸上マラソングランドチャンピオンシップ(MGC)で終盤に逆転劇を見せ、2時間24分09秒で大会制覇し、パリ五輪への切符をつかみました。そして迎えた初のオリンピックでは、当時の自己ベストを7秒更新する2時間24分02秒のタイムで6位入賞を果たしていました。6月には同じくパリ五輪のマラソン競技で6位入賞を果