元宝塚歌劇団雪組トップの壮一帆（50）が結婚したことが16日までに分かった。ファンクラブで報告した。関係者によると、お相手は一般男性だという。壮は15日に元宝塚歌劇団宙組スター鳳翔大の動画配信チャンネル「鳳翔大のニコニコ生チャンネル『あつまれ鳳翔の森〜素敵な仲間たち〜』」に出演し、結婚について語っていた。出演後、鳳翔が自身のインスタグラムを更新。ツーショット写真とともに「大好きなそうさんご結婚おめでと