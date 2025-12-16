神前に解き放った鵜の動きで来年の吉凶を占う、石川県羽咋市・気多大社の神事「鵜祭（うまつり）」が16日未明、2年ぶりに執り行われました。国の重要無形民俗文化財に指定される気多大社の「鵜祭」は平安時代から続くと言われる神事です。生息環境の変化に加え、能登半島地震による岩場の崩落などもあって、年々、鵜の捕獲が難しくなり、去年は鵜が捕まらず、神事が中止となりました。今年も捕獲作業が困難を強いられましたが、気