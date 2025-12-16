イギリス政府が子どもを保護する目的で、スマートフォンやPC上で裸体の画像を自動的に検知しブロックするソフトウェアの導入をテクノロジー企業に強く推奨する方針を固めたと報じられています。政府は、AppleやGoogleといった企業に対して「性的画像をデバイスのOSレベルで検知するアルゴリズムを組み込む」ことを要求する予定だとのことです。UK to push for nudity-blocking software on devices to protect childrenhttps://www