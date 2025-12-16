音楽ストリーミングサービスのSoundCloudが、データベースに侵害を受けたことを認めました。機密データには影響がないものの、ユーザーのメールアドレス等が盗まれてしまったそうです。SoundCloud confirms breach after member data stolen, VPN access disruptedhttps://www.bleepingcomputer.com/news/security/soundcloud-confirms-breach-after-member-data-stolen-vpn-access-disrupted/SoundCloudは2025年12月中旬頃から数