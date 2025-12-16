カルビーは、クリスマスシーズンを彩る『じゃがりこ30周年記念キラキラクリスマスプレゼントキャンペーン』を、16日からカルビー公式SNS（Xとインスタグラム）で開始する。「じゃがりこ」の発売30周年を記念して、キラキラパッケージの『じゃがりこ サラダ」が当たるキャンペーンとなっている。【写真）いくつ食べたことある？ご当地じゃがりこ「じゃがりこ」は、1995年10月に新潟県で発売し、約2年半をかけて全国展開。「サラ