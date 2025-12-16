オリックス・麦谷祐介外野手は外野のレギュラー獲得を誓った。大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、８００万円増の年俸２３００万円でサイン（金額は推定）。「できた部分は、プロ野球の生活にある程度慣れたこと。できなかった部分は、あらためて『１球の重み』を感じたこと。本当にいい経験をさせてもらった」とプロ１年目を振り返った。富士大から２４年のドラフト１位で入団し、７９試合でチーム最多の１２盗塁を記録。