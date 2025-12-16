日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」は１６日、上野動物園で飼育している双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（雄）とレイレイ（雌）が来年１月下旬に中国に返還されることを報じた。番組では日中関係が冷え込む中、今後のパンダの来日は不透明な状態であることを伝え、「日中関係が良好な時はパンダが来るけど、そうじゃない時は来ない。それは仕方のないこと」という外務省幹部の言葉を紹介した。これ