タイムトラベルSFの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』（1985）の公開40周年限定上映が、2025年12月12日（金）よりIMAX®／4DXにてスタートした。 本作がIMAX®と4DXで上映されるのは史上初とあって、今回の上映には多くのファンの注目が集まっていた。先週12月12日に公開されるや、各地の劇場に多くの観客が足を運び、12月14日（月）までの週末3日間で、興行収入は1億9,802万円、観客動員数