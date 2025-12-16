ガールズグループApinkが、新アルバムを通じてデビュー15周年の活動をスタートさせる。【写真】「写真映えしない」脱退メンバー、Apink完全体写真に反応？Apinkは、来年1月5日に11thミニアルバム『RE：LOVE』をリリースする。『RE：LOVE』は、2026年に迎えるApinkのデビュー15周年を記念する新作アルバムとして、期待を集めている。12月16日0時、Apinkの公式SNSを通じて、『RE：LOVE』の第1弾ティザーとなる公式トレーラーが公開さ