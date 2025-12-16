少女時代のメンバーで女優としても活躍するユリが、“農家”に変身して話題だ。【写真】ユリ、美しすぎる大胆スイムウェアユリは12月15日、自身のインスタグラムに「青年農家です。連絡ください。SONE（少女時代ファン）に送ったみかんの宅配便。当選者のみなさんおめでとう。私は優しくて気配り上手なユリです」とのコメントとともに、複数の写真を投稿した。公開された写真には、済州島（チェジュド）の農園で自らみかんを収穫す