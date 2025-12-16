政府の経済対策の推奨メニューの「おこめ券」がコメの価格を高止まりさせるとの見方に対し、鈴木農林水産大臣は否定的な考えを示しました。「おこめ券」の配布をめぐっては一部の専門家などから、高値でも購入が下支えされ「需要が落ちずに価格の高止まりに繋がる」といった指摘も出ています。この見方について、鈴木農水大臣は次のように述べました。鈴木憲和 農林水産大臣「令和7年産のコメの供給量、これは需要量に比べて