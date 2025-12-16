¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ£¶Ç¯¡Ê2024¡Ë¿Í¸ýÆ°ÂÖÅý·×¡Ê³ÎÄê¿ô¡Ë¤Î³µ¶·¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ï¹ç·×¤Ç160Ëü5378¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤«¤é2Ëü9362¿ÍÁý²Ã¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¿»à¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¤Ç¡¢¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»à¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢¸¡»ë´±¤È¤·¤Æ3Ç¯´Ö¤ÇÌó1600ÂÎ¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¡¢Î©¶µÂç³Ø¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¸¦µæ°÷¡¦»³·Á¿¿µª¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¸¡»ë´±¤Î¸½¾ì-°äÂÎ¤¬¸ì¤ëÂ¿»à¼Ò²ñ¡¦ÆüËÜ¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ù¤«¤é°ì