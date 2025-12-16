元宝塚歌劇団雪組男役トップスターの壮一帆（50）が15日、元雪組・宙組男役スターの鳳翔大のニコニコ生チャンネル『あつまれ鳳翔の森〜素敵な仲間たち〜』に出演し、結婚したことを報告した。【インスタグラムより】結婚を報告した元宝塚男役トップスター・壮一帆無料の前半と有料の後半に分かれている同番組で、前半の終盤に鳳翔が「一帆さんファンの方はご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ここで壮さんにおめでとう