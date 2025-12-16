¡Ø¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¼ö±å¡Ù¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤¬À½ºî¤µ¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¡Ö£Ê¥Û¥é¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«»ÖÀìÌç¿¦Âç³Ø½õ¶µ¡¦ÎëÌÚ½áÀèÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢Æ°²è¶¦Í­¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅÏ¤êÊâ¤­¡¢½ÅÁØÅª¤ËÎò»Ë¤òËÂ¤®Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÎëÌÚÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØJ¥Û¥é¡¼¤Î³Ë¿´: ½÷À­¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¡¢¼ö¤¤¤Î¥Ó¥Ç¥ª¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú½ñ±Æ¡ÛºÆÇ³¤¹¤ë¹ñ»º¥Û¥é