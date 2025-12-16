第一生命グループ女子陸上競技部は１６日、昨夏のパリ五輪マラソン女子６位入賞の鈴木優花が１５日を持って退部したと発表した。また同日、クラフティア（旧九電工）陸上競技部が１６日付で「赤崎優花」として新加入を発表。同社ホームページで「新たに迎えていただき、走らせていただけることに感謝の気持ちでいっぱいです。ここまでの経験・大きな変化を糧に、次の目標に向けて頑張ります。よろしくお願いいたします」とコメン