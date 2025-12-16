映画「スタンド・バイ・ミー」などで知られるアメリカの映画監督ロブ・ライナーさんと妻が自宅で殺害された事件で、警察は32歳の息子を殺人の疑いで逮捕した。ロブ・ライナーさんと妻の遺体は14日、ロサンゼルスの自宅で見つかった。2人の遺体にはナイフのようなもので刺された痕があり、警察は15日、息子のニック・ライナー容疑者（32）を殺人の疑いで逮捕したと発表した。事件現場となった自宅前には多くの報道陣が詰めかけ、騒