レーシーなフィーチャーが居並ぶ本モノ感が半端なかった！ 1984年、スズキはGSX-R（400の排気量記号を車名につけず本命感を漂わせていた）リリース。前年に2ストローク250ccのRGΓ（ガンマ）がまさかのオールアルミ製フレームで、それまでのレーシーな雰囲気のマシンとは一線を画してライバルを慌てさせたのに続くセンセーショナルなデビューだった