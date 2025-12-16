声優事務所の８１プロデュースと、AI音声技術を手がけるイレブンラボジャパンが12月15日に業務提携を発表しました。所属声優の音声を正式に登録し、声質などを保ったまま多言語化することで、日本発の「声優文化」を守りながら、コンテンツのグローバル展開を加速させるとしています。近年、声優の声が無断で収集・学習され、AIによって生成・利用されるケースが国内外で増えています。声の扱い方や価値をどう守るかは業界共通