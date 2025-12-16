河南省新郷市原陽県陡門郷徐荘村では新年に向けた「陳氏面塑」の注文が殺到している。中国新聞網が伝えた。清朝道光年間から作り始められた「陳氏面塑」は、2019年に河南省の省都・鄭州市の無形文化遺産目録に登録された。（提供/人民網日本語版・編集/KM）