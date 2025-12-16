中国国家統計局の付凌暉報道官は12月15日に開かれた国務院報道弁公室の記者会見で、中国の11月の工業生産は全体的に安定を保ちつつ、質の向上が図られる発展の勢いを維持し、新興産業が著しく成長し、新たな発展の原動力になったと述べました。11月の規模以上（年間主要営業収入2000万元＜約4兆4000億円＞以上）の電子専用材料製造の付加価値額は昨年同期比30．9％増、集積回路製造の付加価値額は同32．4％増加しました。 こうした