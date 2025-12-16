17LIVEは、北海道札幌市で毎年開催しているイベント「さっぽろ雪まつり」に出演するライバーを決定するイベント『大雪像の前で歌おう！！さっぽろ雪まつり出演権争奪戦！！』を開催している。 今回のイベントとオーディションで選ばれた6名のライバーが、2026年2月4日から2月11日まで開催される「さっぽろ雪まつり」の会場内特別ステージへ出演できる権利を得る。 また、上位3名のうち、オー