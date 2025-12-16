J3ギラヴァンツ北九州は16日、増本浩平監督（43）の続投を発表した。神奈川県出身の増本監督は2024年、J3北九州の監督の就任。初年度は7位、2季目の指揮となった今季も17勝5分け16敗の勝ち点56で8位に終わり、目標のJ2昇格に届かなかった。それでも選手の育成に定評があり、来季もタクトを握ることになった。増本監督は、クラブを通じて「今まで以上に鐵の覚悟をもって成長、前進し、この2シーズンの悔しさを忘れずに更に厳