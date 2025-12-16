東京都港区赤坂の個室サウナ店で男女２人が死亡した火災で、２人が倒れていたサウナ室の出入り口のドアノブが外れていたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は２人がドアを開けられず、室内に閉じ込められたとみて詳しい状況を調べている。火災は１５日正午頃、５階建てサウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」の３階個室で発生し、サウナ室の背もたれや座る部分が焼けた。利用客の３０歳代の男女がサウナ室の出入り口付近で