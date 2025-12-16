気圧の谷の影響を受け、16日の新潟県内は広く雨となる見込みです。新潟地方気象台は強風や高波、落雷に注意するよう呼びかけています。気圧の谷の影響を受けて雲が広がり、所によって雷を伴い雨が降っている16日の県内。朝の最低気温は津南町で―1.8℃、妙高市関山で―0.2℃など、この時期らしい寒さとなっています。この後県内は広く雨が降り風がやや強く吹く見込みで、日中の最高気温は新潟市中央区や長岡市で10℃、佐