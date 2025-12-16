俳優の大泉洋、ディーン・フジオカが16日、テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜後9：00）の最終話直前囲み取材に登場。ディーンが大泉の座長ぶりを絶賛した。【集合ショット】仲良すぎ！くっついて笑顔で手を降る大泉洋＆ディーン・フジオカヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっとだけエスパー