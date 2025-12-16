「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が16日午前0時で終了し、青森県八戸市の国道の通行止めが一部解除されました。一方、損傷した鉄塔では補修工事が始まり、NTT東日本は年内に完了するメドが立ったと発表しました。8日に発生した地震を受けて発表された「北海道・三陸沖後発地震注意情報」は、16日午前0時に呼びかけが終了しました。終了にあわせて、八戸市の国道45号は通行止めが一部解除され、類家1丁目交差点から塩町交差点ま