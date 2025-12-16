沢口靖子主演のフジテレビ系月９ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」の１５日最終回の思わぬ結末が、視聴者に続編を予感させている。総理大臣の桐谷（板谷由夏）肝いりで発足した捜査機関「情報犯罪特命対策室」（ＤＩＣＴ）。所属する二宮（沢口）らが?真犯人の正体が見えない?情報犯罪を追う。忙しい桐谷との距離が広がる娘のカナ（白本彩奈）の失踪から監禁騒ぎや、二宮と官房副長官・佐生（安田顕）の確執めいた関係が