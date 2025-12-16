東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが来年１月下旬に中国に返還されることが発表された。発表後初の開園となった１６日、同園には早朝からパンダを見ようと多くの人が詰めかけた。２頭とも竹を頬張り、愛くるしい姿を見せた。またシャオシャオが展示室から屋外に出てくると来園者から歓声が上がった。シャオシャオとレイレイは別展示となっており、それぞれ３時間待ちとなっている。鈴木仁