昨年の京都新聞杯勝ち馬で菊花賞１４着以来、休養しているショウヘイ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）は来年、アメリカＪＣＣ（１月２５日、中山競馬場・芝２２００メートル）から始動することになった。４戦ぶりに川田将雅騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執る。その後の予定について、友道調教師は「大阪杯（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）かドバイを考えています」と説明。国内外の中長距離