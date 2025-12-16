楽天・浅村栄斗内野手と２０１９年に結婚した妻でフリーアナウンサーの淡輪（たんのわ）ゆきが、激変姿をアップした。１６日までにインスタグラムで「これは…いったいどちら様なんでしょう（笑）」と撮影ショットを投稿。「韓国恐るべしです先日７年ぶりにお仕事で行かせ頂きました」とつづり、「撮影の際のヘアメイク技術が凄すぎて思わず写真たくさん撮ってしまいました…我ながら別人です。とりあえずメイクさんに薦めら