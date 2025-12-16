ビズヒッツは2025年12月10日、「深く考えるのが好きな人に向いてる仕事に関する意識調査」の結果をランキング化して発表した。同調査は2025年8月21日~24日、深く考えるのが好きな500人を対象にインターネットで実施した。深く考えるのが好きな人に向いてる仕事深く考えるのが好きな500人に「深く考えるのが好きな人に向いてる仕事」を聞いたところ、1位は「研究職」(36.4%)で、突出して高くなっ。2位「作家」(15.2%)、3位「ITエン