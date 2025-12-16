秋田朝日放送 秋田県能代市の４０代女性がＳＮＳ型の投資詐欺の被害に遭い、現金およそ２０００万円をだまし取られました。 警察によりますと、能代市の４０代の女性は９月下旬、インスタグラムで著名人の投資に関する動画を見つけました。女性は動画を投稿していたアカウントにアクセスし、株式投資のＬＩＮＥグループに参加しました。 グループ内でのやり取りで指示された通りに株式投資のアプリをインスト&