秋田朝日放送 列車の脱線転落事故のため運休していた秋田内陸線の阿仁合駅と角館駅の間の運行が１６日朝から再開されました。 １６日午前８時すぎ、秋田内陸線阿仁合駅から角館駅に向けて列車が出発していきました。 １２日午前、秋田内陸線の１両編成の車両が荒瀬駅と萱草駅の間で脱線・転落しました。乗客はいませんでしたが、５１歳の男性運転士が顔などにけがをしました。内陸線を運行する秋田内陸縦貫鉄道は１４日か