山形県内企業が感じる景気の状況を示す12月の「業況判断指数」について、日銀山形事務所は6期連続のプラスになったことを明かにしました。一方で、人手不足感が深刻な状況です。業況判断指数は、企業の景況感が良いと答えた企業の割合から悪いと答えた企業の割合を差し引いたものです。それによりますと、12月の指数はプラス8で、去年（2024年）9月以降、6期連続のプラスとなりました。一方、雇用の状況を示す「雇用人員判断」はマ