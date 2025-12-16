正月飾りなどに使われるウメとナンテンの競りが16日朝、山形市の市場で行われ、年末商戦を控えた業者たちが次々に競り落としていました。山形市の「山形生花地方卸売市場」では、16日の午前8時から競りが始まりました。競りにかけられたのは主に正月飾りに使われるウメとナンテンです。仲卸業者や生花店の店主たちは、商品を見定めながら次々に競り落としていきました。フラワーショップjuju・長谷川淳さん「ナンテンの実。