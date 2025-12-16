ITTF(国際卓球連盟)が16日、最新の世界ランクを発表しました。女子の日本勢最上位は張本美和選手の6位。続く、伊藤美誠選手がランクを1つ落とし9位となりました。早田ひな選手は10位、橋本帆乃香選手は11位で前回と変わりませんでした。直近に行われたWTTファイナルズで日本勢最上位のベスト8で終えた大藤沙月選手は14位、長粼美柚選手は15位とこちらも順位の変動はありませんでした。1位は変わらず中国の孫穎莎選手。WTTフ