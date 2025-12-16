【ケロウナ（カナダ）＝浜口真実】カーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選は１５日、カナダ・ケロウナで混合ダブルスの１次リーグが行われ、Ａ組の日本代表の小穴桃里、青木豪組はドイツに７―３で勝利し、通算２勝２敗となった。ショット・スイープ、連係ピタリすでに２敗とこれ以上負けられない日本代表の小穴、青木組が五輪切符をかけたプレーオフ進出へ望みをつないだ。第１エンドで２点を挙げると、第３、第５と