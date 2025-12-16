14日、福岡市で男女2人が刃物で刺された事件で、男性が襲われた場所はアイドルグループのメンバーが頻繁に写真を撮影する場所だったことが分かりました。14日、福岡市のみずほペイペイドーム周辺で男女2人が刃物で刺された事件では、男性に対する殺人未遂容疑で糸島市の無職・山口直也容疑者（30）が逮捕されています。警察によりますと山口容疑者は、ドーム隣の商業施設に専用劇場があるアイドルグループHKT48のイベントの常連客