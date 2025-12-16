俳優ムロツヨシ（49）が15日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。東急東横線の東白楽駅前で暴行された過去を語った。番組では神奈川県横浜市出身のムロと、その同級生を呼び“ハマっ子同窓会”と題し、さまざまな思い出を語った。ムロは「スケボーが流行るんです。下手くそなくせにスケボーやって。東白楽の駅前に広場があって、初めてやるくらいでスケボーやってたら、ヤンキーが来て。『お前ら生意気だ。