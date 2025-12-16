12月12日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、さらば青春の光の森田哲矢が登壇し、2025年に芸人界で起きていた事件やトラブルなど、芸能メディアでは報じられない「芸人ニュース」を一挙に振り返った。芸人の意外な転身や、コンビ解散した芸人の現在、芸人同士のSNSトラブルまで、“芸人ならではの視点”で語られる内容にスタジオは爆笑と驚きに包まれた。番組冒頭では、今年世間で注目を集めた芸人界のトピックを