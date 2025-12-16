全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、愛知県名古屋市を走る国道41号の“謎”の解明に挑みました。（この記事では道情報だけをまとめてご紹介します） 【写真を見る】“謎の金シャチ”は何のため？名古屋の幹線道路･国道41号に並ぶ大量のレリーフの正体を探る 誰が何のために設置？大量の金シャチレリーフ 名古屋城の東側を南北に走る国道41号。その上を並