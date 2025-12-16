Snow Manの佐久間大介が、自身のInstagramのストーリーズを更新。TBS系『ラヴィット！』出演時のオフショットを公開し、ヘアスタイルやファッションに注目が集まっている。 【画像】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット（全2枚） ■ブルーのジップアップ×デニムのラフコーデで登場した佐久間大介 ストーリーズに投稿された写真で佐久間は、鮮やかなピンクヘアをハーフアップに