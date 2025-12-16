長崎市の小学校で三國 清三シェフを迎え、味覚や食の大切さを学ぶ特別授業が行われました。 長崎大学教育学部附属小学校で開かれたのは、世界的シェフ・三國 清三さんによる特別授業「KIDS-シェフ」です。 地域の伝統野菜について学んできた6年生30人あまりが参加しました。 三國シェフが味覚について説明した後に、世界3大珍味を紹介。 トリュフ、キャビア、フォアグラが入ったぜいたくな一皿を振る舞い