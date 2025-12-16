佐世保市の九十九島漁協が手がけたトラフグの商品が県の品評会で最高賞を受賞し、16日、市長に報告しました。 西海みかんを餌に育てた「九十九島とらふぐ」をくん製にした商品。 サクラチップで約2時間スモークし、甘みと旨みを凝縮しています。 11月に行われた県水産製品品評会で、210点の中から最高賞の農林水産大臣賞を受賞し、九十九島漁協の関係者らが宮島佐世保市長に喜びを報告しました。 「