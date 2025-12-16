１２月１５日夜から１６日朝にかけて、大阪府内では住宅などで火事が相次ぎ、１人が死亡、２人が意識不明の重体です。１６日午前６時前、大阪府八尾市本町の木造２階建ての住宅で火事がありました。火は約２時間半後に消し止められましたが、焼け跡からこの家の住人とみられる７０代の男性の遺体が見つかり、警察が身元の確認を急いでいます。八尾市では他にも親子２人が暮らす住宅が全焼し、５２歳の息子が意識不明の重体