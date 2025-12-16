兵庫県姫路市の養鶏場で飼育されていたニワトリから、鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認され、県は飼育されている約２４万羽の殺処分を始めました。兵庫県によりますと、１２月１５日、姫路市内の養鶏場でニワトリ８羽が死んでいるのが見つかり、ＰＣＲ検査をした結果、「Ｈ５亜型」の鳥インフルエンザウイルスの陽性が確認されたということです。近畿で鳥インフルエンザの陽性が確認されたのは今シーズン初めてで、県は