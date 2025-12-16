『水曜日のダウンタウン』名物企画「名探偵津田」の助手役で話題となった俳優・森山未唯が、ドラマ初出演を飾り、DMMの総合動画配信サービス「DMM TV」で『月給300万円の契約結婚』の配信が16日正午からスタートした。【別カット】「名探偵津田」“理沙ちゃん”森山未唯、借金1億円→契約結婚？ 2ショットビジュアル『月給300万円の契約結婚』は、「DMM TV」上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス「DMMショート」の