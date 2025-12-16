楽天に新加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日、本拠の楽天モバイルパークで入団会見に臨み「凄く楽しみです。久しぶりの日本でワクワクしている気持ちが一番強いです」と笑った。背番号18は同学年の田中将大が計11年間背負った番号。背番号決定の経緯について「背番号に関してはイーグルスに入団が決まってから一番僕が悩んだことですね。18番を付けるか、つけるべきではないのか、球団の方とたくさん時間を