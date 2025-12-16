政府は外国人による不動産や重要な土地の取得状況を把握するため、不動産登記や取引の届け出の際に、取得者などの国籍の登録を義務づける方針を発表しました。外国人政策を担当小野田経済安保相「外国人による不動産取得に対する国民の皆様の不安を解消するため、把握した情報を適切な形で公表できるように、関係省庁と連携しながら検討を進めてまいります」新たな方針では、不動産の移転登記の際に申請者の国籍の登録を義務づけ